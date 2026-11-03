«عكاظ» (لندن)



افتتح وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد بن عقيل الخطيب، اليوم، جناح «أرض السعودية» في سوق السفر العالمي (WTM) 2026 بلندن، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة عقيل الشيباني، ومشاركة (37) شريكاً من منظومة السياحة السعودية، لاستعراض المنتجات والعروض السياحية المتجددة في المملكة، وتعزيز الشراكات التجارية مع قطاع السفر العالمي.

ويلتقي الشركاء من القطاعين العام والخاص، على مدى ثلاثة أيام، بمنظمي الرحلات وشركات الطيران وممثلي خدمات السفر الدوليين؛ لتقديم منتجات وتجارب جديدة في عدد من الوجهات، من بينها الرياض وجدة والعلا والبحر الأحمر وأمالا، إلى جانب بحث فرص زيادة الطلب خلال موسم الشتاء هذا العام وما يليه من برامج ومواسم سياحية.

وبهذه المناسبة، قال وزير السياحة: «تُبنى المرونة قبل الحاجة إليها، وقد أثبتت السياحة السعودية هذا العام مكانتها الراسخة عالمياً؛ إذ استقبلت المملكة نحو (61.2) مليون سائح خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو بلغ نحو (1%) مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ الإنفاق السياحي نحو (151.9) مليار ريال»، مؤكداً المضي نحو استقبال (150) مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.

من جانبه أكد الشيباني أن شركاء قطاع السفر العالمي يمثلون ركيزةً أساسية في نمو السياحة السعودية، حيث تُستعرض في سوق السفر العالمي بلندن المنتجعات الفاخرة في وجهةً البحر الأحمر، والمخيمات الصحراوية، وموسم الرياض وشتاء طنطورة في العلا، إضافةً إلى Six Flags وأكواريبيا في مدينة القدية، وغيرها من المنتجات السياحية التي تُسهم بدورٍ في صناعة فرص متجددة مع جميع الشركاء.

وأشار إلى أن هذا التنوعَ يواكبه توسعٌ في قطاع الضيافة، إذ بلغ عدد مفاتيح الغرف المرخصة نحو (623) ألف مفتاح في النصف الأول من عام 2026، منها أكثر من (44) ألف مفتاح في منشآت مرخصة حديثاً، متطلعاً إلى مواصلة التعاون مع الشركاء لفتح آفاق نمو وفرص تجارية جديدة.

واحتفى جناح «أرض السعودية» في يومه الأول بوجهة «أمالا»، إحدى أحدث الوجهات الساحلية الفاخرة في المملكة، مستعرضاً أمام شركاء السفر الدوليين عروضها المتنامية في قطاع الضيافة.

ومنذ يونيو الماضي، استقبلت سبعة منتجعات ضيوفها، من بينها منتجعات «فورسيزونز» و«Six Senses» و«روزوود» و«ناموس»، بما يعزز مكانة «أمالا» وجهةً فاخرة مميزة، ويرسخ مكانة المملكة على خريطة التجارب السياحية الفاخرة عالمياً.

ويقدم جناح «أرض السعودية» طوال أيام سوق السفر العالمي تجاربَ متنوعةً تُحيي الموروث الثقافي السعودي، تشمل الرقصات الشعبية، وفن الخط العربي، ومجموعة من التجارب التفاعلية المستوحاة من مختلف الوجهات السعودية، فيما يواصل الجناح استقبال زواره بمركز إكسل لندن حتى (5) نوفمبر الجاري.