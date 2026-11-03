منشور غامض وحلم ادعى الزوج أنه رآه قبل الجريمة، تفاصيل كشفتها التحقيقات وشهادات أسرة عروس الخصوص التي لقيت حتفها بعد نحو 60 يوماً فقط من زواجها في واقعة هزت الرأي العام بمحافظة القليوبية المصرية.

وأدلى الزوج المتهم باعترافات أمام جهات التحقيق، قال فيها إنه تزوج الضحية آية في سبتمبر الماضي، وإنه راوده حلم بأنها تتحدث مع رجل آخر، مدعياً أن تلك الشكوك دفعته إلى قتلها داخل منزل الزوجية باستخدام سلاح أبيض.

ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام مصرية، سدد المتهم لزوجته عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها، قبل أن يتركها داخل غرفة النوم ويكتب منشوراً عبر حسابه على موقع (فيسبوك)، ثم يبلغ الجهات الأمنية بالواقعة.

وفي تطور لافت، كشف والد الضحية أن المتهم سبق أن حاول الاعتداء على ابنته وإنهاء حياتها في واقعة سابقة، إلا أنه اعتذر للأسرة وطلب إعادة زوجته إلى المنزل، مؤكداً أن العائلة منحت الزوج فرصة جديدة بعد تبريره تصرفاته بأنه كان تحت تأثير أوهام وشكوك مرتبطة بأحلام راودته. وأشار الأب إلى أن ابنته كانت معروفة بحُسن السيرة والأخلاق، وحافظة لكتاب الله وتدرس الشريعة الإسلامية، معبِّراً عن صدمته من الحادثة ومطالباً بالقصاص العادل.

كما دافعت إحدى صديقات الضحية عنها عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها كانت تتمتع بسمعة طيبة وأخلاق رفيعة، ومستغربة انتهاء حياتها بهذه الصورة بعد فترة قصيرة من زواجها.

ومن أكثر التفاصيل التي أثارت تفاعلاً واسعاً، منشور نُسب إلى حساب المتهم على (فيسبوك) وجاء فيه: «كل من عليها فان»، إذ قيل إنه نُشر بعد دقائق من ارتكاب الجريمة، ما أثار تساؤلات بين المتابعين بشأن حالته النفسية والعقلية وقت وقوع الحادثة.

وتعود الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد بمقتل سيدة داخل شقة سكنية بمدينة الخصوص، حيث عُثر على الضحية، البالغة من العمر 37 عاماً، مصابة بطعنات نافذة. وأسفرت التحريات عن اتهام الزوج، البالغ من العمر 36 عاماً، بارتكاب الجريمة، ليتم ضبطه والتحفظ على أداة الجريمة، فيما تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية.