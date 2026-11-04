حين يُطرح الاتحاد للاستثمار، لا يُطرح اسم تجاري مجرد، بل تاريخ من المنافسة، وذاكرة مدينة، وانتماء توارثته أجيال. ولهذا، فإن سؤال البيع يتجاوز هوية المشتري وقيمة الصفقة إلى سؤال أشد إلحاحاً.. أي اتحاد سيتسلمه المستثمر؟ وأين موقع المدرج الذي صنع جانباً كبيراً من قيمة النادي؟



تحدثت تقارير صحفية عن تقدم عروض للاستحواذ على الاتحاد، مع بقاء تفاصيلها وهوية المشتري النهائي غير معلنة في تلك التقارير. وهذا يعني أن هناك اهتماماً بالشراء، لكنه لا يجيب عن السؤال الأهم: ما المشروع الذي سيأتي مع المالك الجديد؟



المشجع الذي يرى فريقه يفقد عناصر مؤثرة، ولا يجد في البدائل ما يقنعه، من حقه أن يسأل: كيف يُهيّأ النادي للاستثمار إذا كانت قدرته على المنافسة تتراجع؟ وإذا كان تقليص الصفقات وتخفيض تكلفتها جزءاً من ترتيب الوضع المالي، فأين الحد الفاصل بين معالجة الإنفاق وإضعاف الفريق؟



خفض المصروفات قد يحسن الأرقام مؤقتاً، لكنه لا يصنع وحده نادياً أكثر جاذبية. ففي كرة القدم، يتصل الأداء بالقيمة التجارية، الفريق القادر على المنافسة يمنح الراعي حضوراً أوسع، ويزيد الإقبال على منتجات النادي ومبارياته. أما التوفير الذي يترك فجوات فنية، فقد يدفع النادي ثمنه لاحقاً في النتائج والإيرادات وثقة الجمهور.



وليست القضية أن يكون كل محترف له اسم عالمي أو صفقة باهظة. المطلوب لاعب يضيف، واختيار يستند إلى حاجة فنية واضحة، وإدارة تستطيع تفسير قراراتها. فقد يكون اللاعب الأقل كلفة أفضل استثمار، وقد يتحول الاسم الكبير إلى عبء. المعيار هو العطاء داخل الملعب، لا قيمة العقد ولا بريق الإعلان.



وهل يمتلك الاتحاد موارد تستقطب المستثمرين؟ يمتلك مقوّمات يمكن البناء عليها.. اسمه، وتاريخه، وجمهوره، وما يمكن تطويره حولها من رعايات ومنتجات وعضويات وتجارب لحضور المباريات ومحتوى رقمي. لكن هذه فرص محتملة، ولا يجوز تقديمها بوصفها أرباحاً مضمونة. الحكم على جدوى الشراء يحتاج إلى معرفة الإيرادات الفعلية، والالتزامات، والحقوق التجارية المتاحة، وكلفة إعادة بناء الفريق.



المستثمر الجاد سيسأل: ماذا سأملك؟ وما الالتزامات التي سأتحملها؟ وما الموارد التي أستطيع تطويرها؟ والجمهور، بدوره، يملك أسئلة لا تقل مشروعية.. ما ضمانات التنافس؟ وما خطة الفريق؟ وكيف ستُصان هوية النادي؟ وهل سيأتي الاستثمار لتوسيع طموح الاتحاد أم لتعويده على سقف أقل؟



هنا يصبح عنوان «المدرج خارج الصفقة» تعبير عن الخشية من احتساب الجمهور ضمن عناصر الجاذبية عند التسويق للنادي، ثم تجاهل صوته عند رسم مستقبله. لا يستقيم أن يكون المشجع حاضراً حين تُقدَّر قيمة الاتحاد، وغائباً حين تُشرح القرارات التي تمس فريقه.



ولا تعني مشاركة الجمهور أن يدير التعاقدات، أو يطلع على أسرار المفاوضات. تعني أن يجد خطاباً واضحاً، وأهدافاً قابلة للتقييم، وقنوات تسمع اعتراضه، وتحترم ارتباطه بالنادي. فالولاء الذي يتحول إلى إيرادات يحتاج إلى ثقة تحميه.



قد يجد الاتحاد من يشتري أسهمه، لكن نجاح الصفقة سيُقاس بما يحدث بعدها.. فريق يتحسّن، وموارد تنمو، وإدارة تُحاسب، ومدرج يشعر أن المستقبل يتسع لطموحه.



الاتحاد قابل للاستثمار، أما ثقة مدرجه فلا تنتقل بتوقيع عقد، تُكتسب بمشروع يستحقها.