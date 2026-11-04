لم تتحوّل الأجواء الإيجابية التي أحاطت بالوساطة بين طهران وواشنطن إلى اتفاق، لأنها كانت أقرب إلى رغبة مشتركة في إبقاء نافذة الدبلوماسية مفتوحة منها إلى دليل على تقدّم جوهري. فحين يتحدث الطرفان عن إمكانية التفاهم ويتبادلان في الوقت ذاته لغة التهديد، نكون أمام مفاوضات تُدار بمنطق الردع لا بمنطق الثقة، وتُستخدم فيها الإشارات الإيجابية لشراء الوقت أكثر مما تُستخدم لبناء تسوية. وعقدة هذه المفاوضات ليست في المضمون وحده بل في الترتيب أيضًا: فواشنطن تريد إدراج الملف النووي منذ اللحظة الأولى، وطهران تشترط رفع الحصار عن موانئها وتخفيف القيود على نفطها قبل الانتقال إلى أي ملف آخر، فتتحوّل مسألة من يبدأ أولًا إلى مسألة من يملك الضمانات ومن يتحمّل كلفة المبادرة، وهي معضلة كلاسيكية بين خصمين تعمّقت بينهما أزمة الثقة حتى صار كل تنازل يُقرأ ضعفًا وكل مرونة تُفسَّر فخًّا. وفي قلب المعادلة تتحرك قطر بوصفها أكثر من وسيط، فالدوحة، معنية مباشرة بمنع حرب جديدة تطال أمنها واقتصادها ومنشآتها، ولذلك تبدو الوساطة عندها امتدادًا لحسابات البقاء لا مجرد دور دبلوماسي فحسب، غير أن حدود الوساطة معروفة، فهي تقرّب الصياغات وتفتح القنوات لكنها لا تصنع الثقة حيث تغيب، ولا تملك أن تفرض على القوى الكبرى ما لا ترى مصلحتها فيه. أما الخطاب الأمريكي فيحمل ازدواجية لافتة، إذ يتحدث الرئيس ترمب عن إمكانية الاتفاق ويلوّح في الوقت نفسه بضرب أهداف إيرانية، والتحليل الرصين يقتضي التمييز بين الضغط التفاوضي والاستعداد لقرار عسكري، فالتهديد وحده لا يكفي للجزم بأن الهجوم قد تقرر، وقد يكون جزءًا من هندسة الضغط التي تسبق التفاوض الجاد. وفي المقابل تواصل طهران قنوات الاتصال عبر الوسطاء وتسعى إلى تسريع تنفيذ مقترحها، لكنها تتمسّك بشروطها وتحذّر من رد واسع على أي هجوم جديد، فتجمع بين مرونة الخطاب وصلابة الردع، وتراهن على أن كلفة الحرب على خصومها قد تفوق كلفة التسوية. ويضيف الدور الإسرائيلي طبقة أخرى من التعقيد، إذ تحدثت تقارير إعلامية، نسبتها إلى مصادر لا إلى إعلان رسمي، عن ضغط إسرائيلي لاستئناف الضربات بعد الانتخابات، مقابل ميل ترمب إلى منح التفاوض وقتًا إضافيًا، وهو ما يكشف تباينًا محتملًا في تصور واشنطن وتل أبيب لنهاية الأزمة: فهل يكفي الاتفاق المرحلي لتحييد الخطر أم لا بد من تفكيك القدرة نفسها؟ ولا يمكن فصل ذلك كله عن الروزنامة الأمريكية الداخلية، فانتخابات الكونغرس عامل مؤثر في التوقيت والخطاب، من دون أن نفترض أن الحرب ستبدأ تلقائيًا بعد التصويت. أما دول الخليج فلديها من القلق ما يمنحها مصلحة مباشرة في بناء موقف إقليمي ضاغط لمصلحة التهدئة، وفي أن تكون شريكًا في صياغة الحل لا ساحةً لتبعاته. ويبقى مضيق هرمز أكثر من ورقة تفاوضية، لأن أمن الملاحة والنفط والغاز والتأمين البحري كلها رهن بالتصعيد، وثمنه سيدفعه المستهلك والاقتصاد العالمي معًا، بعيدًا عن طاولة المفاوضات وأهلها. والسؤال الأعمق: هل تحل الضربات الأزمة أم تؤجلها؟ فحتى لو أصابت عملية عسكرية أهدافًا محددة، فإنها لا تنهي الخلاف السياسي والنووي، وتترك شعوب المنطقة تدفع كلفة الردود المتبادلة. ومن ثم تبقى السيناريوهات مفتوحة: تسوية مرحلية لبناء الثقة، أو تفاوض مستمر تحت التهديد، أو ضربة محدودة يتبادل الطرفان الرد عليها، أو مواجهة أوسع يصعب ضبط مسارها، ولكل سيناريو مؤشراته، لكن لا يجوز تقديم أي منها بوصفه قدرًا محتومًا. فالأزمات الكبرى لا تُحسم بالنوايا المعلنة، بل بما يقرره الفاعلون حين تضيق الخيارات وتقترب ساعة الحقيقة.