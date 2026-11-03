ضرب زلزال بقوة (4.9) درجات على مقياس ريختر، على بُعد (353) كيلو مترًا، شمال مدينة مرسى مطروح المصرية.

وأوضح المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان اليوم، أن الزلزال وقع في تمام الساعة (1:03) ظهرًا بالتوقيت المحلي، عند خط عرض (34.45) درجة شمالًا، وخط طول (26.51) درجة شرقًا، وعلى عمق (16.6) كيلو مترًا.

وأشار إلى أن محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل التابعة للمعهد لم ترد إليها أي إفادات بالشعور بالزلزال أو وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.