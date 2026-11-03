يواصل كريستيانو جونيور، نجل قائد النصر كريستيانو رونالدو، صعوده في صفوف منتخبات الناشئين البرتغالية، بعدما تلقى اللاعب الشاب، البالغ من العمر 16 عاماً، استدعاءه الأول للانضمام إلى منتخب البرتغال تحت 17 عاماً، استعداداً لخوض ثلاث مباريات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2027.

على خطى والده

ويواصل كريستيانو جونيور السير على خطى والده، فبعد عام ونصف من ظهوره الأول مع منتخب البرتغال تحت 15 عاماً، يستعد نجل الأسطورة البرتغالية لخوض تجربته الأولى مع منتخب تحت 17 عاماً، تحت قيادة المدرب فيليبي راموس.

وكان المهاجم الشاب، الذي يلعب في الفئات السنية بنادي النصر، قد خاض أول مباراة دولية له مع منتخب البرتغال تحت 15 عاماً يوم 13 مايو 2025.

وبعد ذلك، جرى تصعيده إلى منتخب تحت 16 عاماً في نهاية أكتوبر من العام نفسه، وخاض مباراته الأولى معه يوم 30 أكتوبر 2025، ومنذ ذلك الحين، شارك في ثماني مباريات دولية إضافية، كانت آخرها يوم 24 مايو الماضي، سجل خلالها ثلاثة أهداف.

لقاء مُنتظر

وقد تتاح الفرصة لكريستيانو جونيور لرؤية والده في ملاعب تدريب المنتخب البرتغالي، حال اختيار مهاجم النصر ضمن قائمة المدرب لمباريات دوري الأمم الأوروبية القادمة أمام الدنمارك يوم 14 نوفمبر، وويلز يوم 17 نوفمبر.

حُلمان لرونالدو قبل الاعتزال

وفي سن الـ41 عاماً، يأمل رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، في تحقيق حلمين أخيرين قبل إسدال الستار على مسيرته الكروية، هما اللعب مع نجله سواء في صفوف النصر أو المنتخب البرتغالي، والوصول إلى حاجز 1000 هدف في مسيرته الكروية.