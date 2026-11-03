ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% اليوم إلى 101.86 نقطة، مدعوماً ببيانات أظهرت زيادة فرص العمل في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، ونتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع فرص العمل بمقدار 333 ألف وظيفة إلى 7.523 ملايين في أحدث قراءة، متجاوزةً تقديرات المحللين البالغة 7.1 ملايين، فيما تراجع اليورو بنسبة 0.01% إلى 1.1184 دولاراً، والجنيه الإسترليني بنسبة 0.09%.

كما ارتفع الدولار أمام اليوان الصيني، وصعد بنسبة 0.4% إلى 6.6765 يوانات، فيما تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.19% إلى 0.6983 دولاراً، رغم رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة ربع نقطةً مئويةً إلى 4.85%. وانخفض الين الياباني بنسبة 0.34% إلى 158.46 للدولار.