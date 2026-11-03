يستعد الفنان التونسي صابر الرباعي والفنانة العراقية أصيل هميم لإحياء حفلين غنائيين منفصلين في الرياض، يوم 27 نوفمبر 2026، حيث يلتقي كل منهما جمهوره على مسرح مركز الملك فهد الثقافي، في أمسيتين تتنوع خلالهما الاختيارات الغنائية بين أبرز أعمال النجمين.

ليلة طربية مع صابر الرباعي وأصيل هميم

وتحمل الأمسية موعداً مع لونين غنائيين مختلفين، إذ تقدم أصيل هميم باقة من أغنياتها التي حققت انتشاراً واسعاً، بصوتها المعروف بإحساسه الرومانسي، فيما ينتظر جمهور صابر الرباعي لقاءً غنائياً يستعيد خلاله أبرز محطاته الفنية وأعماله التي رسخت مكانته بين نجوم الطرب العربي.

موعد الحفلين في الرياض

ومن المقرر أن يلتقي الجمهور مع أصيل هميم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، على أن تبدأ وصلة صابر الرباعي الغنائية في العاشرة مساءً، على المسرح نفسه بمركز الملك فهد الثقافي.

آخر أعمال صابر الرباعي

وعلى صعيد نشاطه الفني، طرح صابر الرباعي أغنية «تحت الياسمين»، التي تجمع بين العربية والفرنسية، وتستحضر أجواء التراث التونسي في معالجة موسيقية رومانسية، كما أطلق أغنية «طاير» عبر المنصات الموسيقية، من كلمات صلاح بلول وألحان أحمد بركات وتوزيع زاهر ديب.

بينما قام الرباعي بتصوير أغنية «طاير» في إمارة دبي، تحت إدارة المخرج بسام الترك، الذي تولى تقديم العمل برؤية بصرية عصرية تتماشى مع أجوائه الموسيقية، في إطار إصداراته الغنائية الأخيرة.