تقرر إلغاء معسكر المنتخب السعودي الإعدادي في مدينة الخبر، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2026 حتى 3 يناير 2027، والذي يتخلله لقاء المنتخب القطري، (الأحد) 27 ديسمبر، ومواجهة الأردن، (السبت) 2 يناير، على أن تُجرى المباراة الأخيرة خلف أبواب مغلقة، وذلك بعد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس (الثلاثاء)، إعادة جدولة نهائيات كأس آسيا 2027، المقررة إقامتها في السعودية، لتقام خلال الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028، بدلاً من موعدها السابق الذي كان محدداً من 7 يناير وحتى 5 فبراير 2027.

وجاء القرار عقب التنسيق بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة للبطولة والاتحاد السعودي لكرة القدم، ليشهد موعد النسخة القادمة تغييراً يمتد إلى نحو عاماً عن الجدول الزمني المعلن سابقاً.

وأكدت اللجنة المحلية المنظمة استمرار استعداداتها وتنسيقها مع الاتحاد الآسيوي وجميع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تقديم نسخة استثنائية من البطولة القارية، تليق بمكانة السعودية وتطلعات الجماهير الآسيوية.

من جانب آخر، يقيم المنتخب السعودي معسكراً خارجياً في العاصمة القطرية الدوحة، بالتزامن مع فترة التوقف الدولي من 9 إلى 17 نوفمبر الجاري، ويخوض الأخضر مباراتين؛ الأولى أمام نظيره الكوري الجنوبي 13 نوفمبر، والثانية مواجهة أوزبكستان 17 من الشهر ذاته.