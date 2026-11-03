حسم مدرب الاتحاد السابق سيرجيو كونسيساو موقفه من تولي القيادة الفنية لفريق فنربخشة التركي، خلفاً للمدرب إسماعيل كارتال، الذي انتهت ولايته الرابعة مع الفريق بالتراضي يوم 27 أكتوبر، عقب الخسارة بنتيجة 2-1 أمام الغريم التقليدي غلطة سراي.

وأوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن سيرجيو كونسيساو لن يتولى تدريب فنربخشة، رغم المفاوضات التي جرت بين الطرفين خلال الأيام الماضية.

وجهة كونسيساو القادمة

وأشار رومانو إلى أن المدرب البرتغالي يفضل الانتظار للحصول على فرصة تدريب أحد الأندية المنافسة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، لتكون محطته القادمة في مسيرته التدريبية، بعد تعثر المفاوضات.

سبب انهيار المفاوضات

من جانبها، ذكرت صحيفة «ديلي صباح» التركية، أن المدرب البرتغالي، البالغ من العمر 51 عاماً، والذي غادر نادي الاتحاد في يونيو الماضي، كان خياراً جذاباً لإدارة فنربخشة، بالنظر إلى النجاحات التي حققها خلال فترة قيادته لبورتو.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات بدت واعدةً في بدايتها، قبل أن تظهر خلافات تتعلق بمدة العقد المقترح وشروطه المالية، إذ فضّلت إدارة فنربخشة تقديم عقد يمتد لعام ونصف، مع تضمينه شرطاً جزائياً مرتبطاً بانتخابات رئاسة النادي المقررة في نهاية الموسم، لكن في المقابل، تمسك كونسيساو بالحصول على عقد طويل الأمد يمتد لثلاث سنوات ونصف.

كما شكلت المطالب المالية للمدرب البرتغالي نقطة خلاف أخرى بين الطرفين، إلى جانب مشكلة تتعلق بالجهاز الفني المعاون الذي يرغب في اصطحابه معه، بعدما أفادت التقارير بأن أحد مساعديه على الأقل لم يكن مستعداً للانتقال إلى مدينة إسطنبول.

وبذلك، قرر فنربخشة إغلاق ملف التعاقد مع سيرجيو كونسيساو، ليواصل النادي التركي البحث عن مدربٍ جديدٍ لقيادة الفريق خلال المرحلة القادمة.