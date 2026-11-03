حقق لاعب فريق السعودية للسباحة رامي بلال الرحموني الميدالية الذهبية لسباق 400م حرة للرجال، اليوم (الثلاثاء)، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الرابعة للشباب «داكار 2026»، التي تستضيفها العاصمة السنغالية داكار حتى 13 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مراسم تتويج أصحاب المراكز الأولى.

وسجل الرحموني زمناً قدره 3 دقائق و47.86 ثانية، متقدماً على الروسي بوغدان توروبكين الذي حل ثانياً بزمن 3 دقائق و50.44 ثانية، والمكسيكي دانيال سابوريو غريلو الذي جاء ثالثاً بزمن 3 دقائق و53.72 ثانية.

وتُعد هذه الميدالية الأولى من نوعها للسباحة السعودية في تاريخ مشاركات المملكة بدورات الألعاب الأولمبية بشكل عام، والثانية لفريق السعودية على مستوى الميداليات الذهبية في تاريخ الدورة، بعد ذهبية الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «بوينس آيرس 2018».

ومن المقرر أن يواصل الرحموني مشاركته في الدورة يوم (الجمعة) القادم، بخوض منافسات سباق 200م حرة للرجال.