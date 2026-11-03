التقى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان في الجزائر اليوم (الثلاثاء) وزيرة الثقافة والفنون بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الدكتورة مليكة بن دودة، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى الجمهورية الجزائرية الشقيقة لحضور معرض الجزائر الدولي للكتاب 2026م الذي تحل فيه المملكة ضيفاً شرف.

وهنأ وزير الثقافة في بداية اللقاء نظيرته الجزائرية بمناسبة إقامة معرض الجزائر الدولي للكتاب 2026م، متمنياً للجزائر حكومةً وشعباً مزيداً من الرخاء والتقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقة الثقافية بين البلدين الشقيقين، وأهمية التعاون الثقافي المشترك في عددٍ من المجالات الثقافية.

حضر اللقاء من الجانب السعودي مساعد وزير الثقافة الأستاذ راكان الطوق، وسفير المملكة لدى الجمهورية الجزائرية الدكتور عبدالله البصيري، ووكيل الوزارة المساعد للعلاقات الثقافية الدولية الدكتور فهد الحميداني.