التقى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في القصر الرئاسي اليوم (الثلاثاء)، وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وذلك على هامش زيارته لمعرض الجزائر الدولي للكتاب 2026م الذي تحلّ فيه المملكة ضيف شرف.

ونقل وزير الثقافة في بداية اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- إليه، وتمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة، وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشعبها الشقيق بدوام التقدم والرخاء.

وهنأ وزير الثقافة، الرئيس الجزائري بمناسبة إقامة معرض الجزائر الدولي للكتاب 2026م.

وتضمّن اللقاء التأكيد على عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، وأهمية التعاون الثقافي المشترك، وتوحيد المواقف بما يخدم مصالح البلدين في الموضوعات الثقافية لدى المنظمات الدولية والإقليمية.

حضر اللقاء من الجانب السعودي، مساعد وزير الثقافة الأستاذ راكان الطوق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله البصيري، ووكيل الوزارة المساعد للعلاقات الثقافية الدولية الدكتور فهد الحميداني.