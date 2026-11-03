يعود الفنان المصري أحمد مكي إلى لقاء الجمهور السعودي من خلال تجربة مسرحية تحمل اسم «في حتة تانية»، ضمن العروض المقرر تقديمها في موسم الرياض، حيث تستقبل خشبة مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد سيتي العمل خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر الجاري.

مصطفى غريب ومصطفى خاطر يشاركان أحمد مكي

وتضم قائمة المشاركين في المسرحية الفنانين مصطفى غريب ومصطفى خاطر وحسام داغر، فيما تتولى آلاء الغزالي إنتاج العمل، الذي يجمع مجموعة من نجوم الكوميديا في تجربة مسرحية جديدة، تراهن على المواقف الكوميدية الساخرة والأحداث الطريفة لاستقطاب الجمهور.

وجاء الإعلان عن العرض مصحوباً بطرح البوستز الترويجي، الذي أبرز أبطال المسرحية، بالتزامن مع إتاحة التذاكر أمام الجمهور استعداداً لاستقبال أولى الليالي المسرحية.

محطات بارزة في مسيرة أحمد مكي

وعلى مدار مشواره الفني، قدم أحمد مكي تجارب متنوعة في السينما والدراما، وحقق حضوراً جماهيرياً من خلال أفلام «إتش دبور» و«طير إنت» و«لا تراجع ولا استسلام»، كما ارتبط اسمه بشخصية «الكبير» التي قدمها في أجزاء متعددة من المسلسل الكوميدي «الكبير أوي»، ليصبح من أبرز الوجوه المصرية في هذا اللون الفني.

أعماله في رمضان 2027

وفي سياق آخر، يرتبط أحمد مكي ببطولة مسلسل جديد يحمل اسم «الفلكي»، للمشاركة به في السباق الدرامي لشهر رمضان 2027، حيث يظهر بشخصية الحسيني الفلكي، الذي يُعد من أشهر الشخصيات المرتبطة بعالم السحر في الوطن العربي خلال فترة الثمانينيات.

ويتألف المسلسل من 15 حلقة، ويتولى الكاتب أحمد مراد مهمة كتابة السيناريو والحوار، فيما يقود المخرج أبو بكر شوقي العمل إخراجياً، في تجربة درامية جديدة ضمن مشاريع مكي القادمة.