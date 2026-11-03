حسم الفنان الجزائري الشاب خالد موقفه من الأنباء المتداولة بشأن اعتزاله الغناء، مؤكداً أنه لا يفكر في إنهاء مسيرته الفنية أو الابتعاد عن جمهوره في الوقت الحالي، مشدداً على أن استمراره في عالم الموسيقى يرتبط بقدرته الصحية والصوتية على تقديم المزيد من الأعمال والحفلات.

وأوضح الشاب خالد، خلال حديثه على هامش حفلاته الأخيرة في العاصمة الفرنسية باريس، أن شغفه بالغناء لم يتراجع رغم السنوات الطويلة التي قضاها في المجال الفني، لافتاً إلى أن محبة الجمهور والتواصل معه لا يزالان من أبرز الأسباب التي تدفعه إلى مواصلة مشواره.

رأيه في تطور الموسيقى

وتحدث الشاب خالد عن التغيرات التي تشهدها الساحة الموسيقية، مؤكداً حرصه على مواكبة التطورات الفنية والانفتاح على تجارب واتجاهات جديدة، دون التخلي عن هويته الموسيقية التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات، وأسهمت في انتشار أغنيات الراي عربياً وعالمياً.

كما أشار إلى أن موهبته الغنائية لم تستند إلى دراسة أكاديمية متخصصة، معتبراً أنها هبة من الله، موضحاً أن الفنان يظل في حالة تعلم واكتساب للخبرات طوال رحلته مهما بلغ حجم نجاحه أو امتدت سنوات عمله.

احتفال باليوبيل الذهبي في باريس

وتأتي تصريحات الفنان الجزائري بالتزامن مع احتفاله بمرور 50 عاماً على انطلاق مسيرته الغنائية، من خلال حفلين أحياهما في باريس، وشهدا حضوراً جماهيرياً، في مناسبة استعاد خلالها رحلته الفنية الطويلة.

رفضه التشكيك في وطنيته

وعلى صعيد آخر، سبق أن رد الشاب خالد على الانتقادات التي أعقبت حفله الأخير في الجزائر، بعدما أثار غيابه عن مشاهد التضامن مع ضحايا الحرائق تساؤلات حول موقفه من الأحداث، مؤكداً اعتزازه بانتمائه إلى بلاده ورفضه التشكيك في وطنيته.

وأوضح، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «إنستغرام»، أن بعض التسجيلات المتداولة تعود إلى فترات سابقة وأعيد نشرها باعتبارها حديثةً، مشدداً على أنه لا يمكن أن يتخذ موقفاً يسيء إلى الجزائر أو يضر بمصالحها، ولو بكلمةٍ واحدةٍ.