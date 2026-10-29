هبط الدولار مقابل العملات الرئيسة اليوم الأربعاء، بعد أن أصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قراراً متوقعاً بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي بشكل حاداً بعد أن أبقى البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة دون تغيير بشكل مفاجئاً.
وارتفع اليورو 0.32 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1160 دولاراً، أما مقابل العملة اليابانية، فقد صعد الدولار 0.04 بالمئة إلى 157.87 يناً.
ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، 0.2 بالمئة إلى 102.15 نقطة.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.12 بالمئة إلى 1.3323 دولاراً، وانخفض بنحو 0.08 بالمئة مقابل اليورو.
وانخفض الدولار النيوزيلندي 1.74 بالمئة إلى 0.5583 دولاراً أمريكياً بعد أن أبقى البنك المركزي النيوزيلندي على أسعار الفائدة عند 2.75 بالمئة، مما فاجأ الغالبية العظمى من الاقتصاديين الذين توقعوا رفع الفائدة.
وتقدم الدولار الكندي 0.37 بالمئة ليسجل 1.4 أمام الدولار الأمريكي.
ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان قراراتهما بشأن السياسة النقدية غداً (الخميس) و(الجمعة) على الترتيب، مع توقع إبقاء كلا البنكين المركزيين أسعار الفائدة دون تغيير.
The dollar fell against major currencies today, Wednesday, after the Federal Reserve (the U.S. central bank) issued a widely anticipated decision to keep interest rates unchanged, while the New Zealand dollar sharply declined after the country's central bank unexpectedly kept interest rates steady.
The euro rose 0.32 percent against the U.S. dollar to $1.1160, while against the Japanese yen, the dollar increased 0.04 percent to 157.87 yen.
The dollar index, which measures the strength of the U.S. dollar against a basket of six other currencies, fell 0.2 percent to 102.15 points.
The British pound rose 0.12 percent to $1.3323, while it declined by about 0.08 percent against the euro.
The New Zealand dollar dropped 1.74 percent to $0.5583 after the Reserve Bank of New Zealand kept interest rates at 2.75 percent, surprising the vast majority of economists who had expected a rate hike.
The Canadian dollar advanced 0.37 percent to 1.4 against the U.S. dollar.
The European Central Bank and the Bank of Japan are expected to announce their monetary policy decisions tomorrow (Thursday) and (Friday) respectively, with both central banks expected to keep interest rates unchanged.