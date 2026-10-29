هبط الدولار مقابل العملات الرئيسة اليوم الأربعاء، بعد أن أصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قراراً متوقعاً بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي بشكل حاداً بعد أن أبقى البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة دون تغيير بشكل مفاجئاً.

وارتفع اليورو 0.32 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1160 دولاراً، أما مقابل العملة اليابانية، فقد صعد الدولار 0.04 بالمئة إلى 157.87 يناً.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، 0.2 بالمئة إلى 102.15 نقطة.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.12 بالمئة إلى 1.3323 دولاراً، وانخفض بنحو 0.08 بالمئة مقابل اليورو.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 1.74 بالمئة إلى 0.5583 دولاراً أمريكياً بعد أن أبقى البنك المركزي النيوزيلندي على أسعار الفائدة عند 2.75 بالمئة، مما فاجأ الغالبية العظمى من الاقتصاديين الذين توقعوا رفع الفائدة.

وتقدم الدولار الكندي 0.37 بالمئة ليسجل 1.4 أمام الدولار الأمريكي.

ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان قراراتهما بشأن السياسة النقدية غداً (الخميس) و(الجمعة) على الترتيب، مع توقع إبقاء كلا البنكين المركزيين أسعار الفائدة دون تغيير.