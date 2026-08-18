واصل الذهب مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي اليوم (الثلاثاء)، مع تراجع المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل، فيما يترقب المستثمرون محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4431.09 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% إلى 4487.70 دولارًا.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 66.33 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1779.50 دولارًا، بينما استقر البلاديوم تقريبًا عند 1332.50 دولارًا.