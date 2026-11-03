أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1208 عمليات استهداف لتجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية وتحركاتها وتعزيزاتها العسكرية وتحصيناتها ومصادر نيرانها في مختلف جبهات القتال، ضمن عملية «فجر اليمن»، مؤكدةً تحييد نحو 370 من قيادات المليشيا وعناصرها، وتدمير وإعطاب 120 آليةً وعربةً ومعدةً عسكريةً.



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، اليوم (الثلاثاء)، إن العمليات نُفذت باستخدام الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية الميدان والراجمات، واستهدفت مواقع وتحركات وتعزيزات المليشيا في عدد من الجبهات.



وأوضح النزيلي أن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية خاضت مواجهات في محافظة تعز، تمكنت خلالها من السيطرة على مواقع في بعض المحاور، والتصدي لمحاولات حوثية لاستعادتها، بالتزامن مع ضربات جوية استهدفت تجمعات المليشيا ووسائلها العسكرية.



وأضاف أن العمليات العسكرية تواصلت في جبهات الجوف ومأرب والمحاور الجنوبية والغربية، وشملت استهداف مواقع وتحركات حوثية، وخوض مواجهات في قطاعات عدة، أسفرت عن استعادة مواقع وإلحاق خسائرَ بشريةً وماديةً بقوات المليشيا ومعداتها.



وأكد النزيلي استمرار العمليات العسكرية بعزم وثبات وجاهزية قتالية عالية، ومواصلة التقدم الميداني حتى تحقيق أهداف عملية «فجر اليمن»، واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التهديد الذي تمثله مليشيا الحوثي الإرهابية، مشدداً على التزام القوات المسلحة بالاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.