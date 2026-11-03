تأهل منتخبنا الوطني السعودي لقدامى اللاعبين لكرة القدم لنهائي كأس الخليج الثانية بعد فوزهم على منتخب البحرين بركلات الترجيح 1/ 1 (5/ 4)، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد حمد بن خليفة وذلك في الدور نصف النهائي للبطولة.



دخل المنتخب السعودي اللقاء بتشكيلة مكونة من: مبروك زايد (حارس مرمى)، راشد الرهيب، ماجد العمري، مشعل السعيد، عبدالله شهيل، جمعان الجمعان، صالح الصقري، صاحب العبدالله، حسين النجعي، صالح الغوينم، عبدالعزيز السعران، وتمكن منتخبنا الوطني من تسجيل الهدف الأول عن طريق صالح الغوينم بعد أن سدد كرةً رائعةً فوق الزاوية العليا من المرمى وبعيدةً عن الحارس البحريني علي سعيد في الدقيقة 25 من الشوط الثاني، وفي الوقت بدل الضائع أحرز الحارس البحريني علي سعيد هدف التعادل بعد تنفيذ ركلة زاوية لتصل الكرة للحارس داخل منطقة الجزاء السعودية وسددها قويةً لترتطم بالمدافع مشعل السعيد ويتغير اتجاهها وتسكن الشباك (د: 40+3).



وفي ركلات الترجيح تمكن كل من: صالح الغوينم وجمعان الجمعان وصالح الصقري وعبدالله شهيل وراشد الرهيب من تسجيل التسديدات الخمسة بنجاح فيما أضاع منتخب البحرين ركلةً ترجيحيةً، لينتصر الأخضر السعودي ويتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخه.