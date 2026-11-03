اعتمد المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، البرنامج التنفيذي في التاريخ السعودي، المقرر إطلاقه في الربع الثاني من عام 2027، بهدف تعزيز المعرفة بالتاريخ الوطني لدى المهتمين.



جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، اجتماع لجنة شؤون الدراسات والنشر المنبثقة من مجلس إدارة الدارة، في مقرها.

ويتضمن البرنامج دورةً تدريبيةً مكثفةً تتجاوز 40 ساعة، يشرف عليها متخصصون في التاريخ السعودي، وتهدف إلى تنمية مهارات فهم السياقات التاريخية وتحليل الأحداث، واستخلاص المعلومات الموثوقة والتحقق من مصادرها.

وبحث الاجتماع سبل دعم البحوث والدراسات التاريخية المتخصصة، وتطوير النشر العلمي، والعناية بالمصادر التاريخية وتوثيقها؛ بما يسهم في إثراء الإنتاج المعرفي وتوسيع استفادة الباحثين والمتخصصين منه، إلى جانب الموضوعات المتصلة بأعمال اللجنة واختصاصاتها.

وكان مجلس إدارة الدارة قد أقر تشكيل لجنة شؤون الدراسات والنشر، التي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في الدراسات التاريخية والنشر العلمي، في إطار الاهتمام بتعزيز منظومة البحث العلمي والنشر، وتطوير الدراسات التاريخية المتخصصة بما يخدم التاريخ السعودي والتراث الوطني.