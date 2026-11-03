أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك، ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لحلول دبلوماسية شاملة تسهم في ضمان سلامة الممرات المائية وحرية الملاحة فيها، وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.