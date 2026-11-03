تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لاحتواء التوترات في المنطقة والحد من اتساع النزاعات فيها، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، ودعم المساعي الرامية لخفض التصعيد وتعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية؛ بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

وجدد خلال الاتصال إدانة جمهورية مصر العربية الشقيقة ورفضها أي تهديد لأمن المملكة ودول الخليج، مؤكداً أن أمنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.