فيما أغلقت صناديق الاقتراع في عدد من الولايات الأمريكية، وسط ترقب لنتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باستخدام صلاحياته الرئاسية لمواجهة الديمقراطيين إذا تمكنوا من انتزاع الأغلبية في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، مؤكداً استعداده لاستخدام حق النقض «الفيتو» لإجهاض التشريعات التي قد يقرّونها.

وقال ترمب، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز»، بالتزامن مع إغلاق مراكز الاقتراع في عدد من الولايات، إنه يمتلك «صلاحيات هائلة» تخوّله مواجهة أي تحركات تشريعية للديمقراطيين، مضيفاً: «لديّ السلطة المطلقة، إنها تُسمى حق النقض».

«السيد فيتو».. سلاح ترمب ضد الديمقراطيين

وأكد الرئيس الأمريكي أنه لن يتردد في استخدام حق النقض ضد التشريعات التي قد يتبناها الديمقراطيون إذا نجحوا في السيطرة على أحد مجلسَي الكونغرس، مرحباً بوصف «السيد فيتو» في إشارة إلى استعداده لتعطيل مشاريع القوانين التي تتعارض مع سياساته.

وتأتي تصريحات ترمب في وقت يواجه فيه الحزب الجمهوري اختباراً انتخابياً حاسماً، وسط توقعات بإمكانية خسارته الأغلبية في مجلس النواب، ما قد يفتح الباب أمام مواجهة سياسية وتشريعية بين البيت الأبيض والكونغرس خلال العامين المتبقيين من الولاية الرئاسية.

خسارة محتملة للجمهوريين

وأشارت استطلاعات رأي أُجريت أواخر أكتوبر الماضي إلى احتمال فقدان الجمهوريين سيطرتهم على مجلس النواب، في ظل منافسة محتدمة مع الديمقراطيين على المقاعد الحاسمة.

ورغم هذه التوقعات، أبدى ترمب تفاؤله بفرص حزبه، مؤكداً أنه بذل كل ما في وسعه لدعم المرشحين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.

ترمب: سأواصل برنامجي مهما كانت النتائج

وفي رسالة تحدٍّ لخصومه السياسيين، شدد ترمب على أن نتائج الانتخابات لن تثنيه عن مواصلة تنفيذ أجندته الرئاسية.

وقال: «بغض النظر عن نتائج الانتخابات وتشكيلة الكونغرس العام المقبل، أنا واثق من قدرتي على مواصلة برنامجي خلال العامين المقبلين».

وأشار إلى أن قرارات المحكمة العليا الأمريكية الأخيرة منحته وإدارته صلاحيات تنفيذية واسعة داخل الحكومة الفيدرالية، حتى في حال سعى الكونغرس إلى عرقلة سياساته.

الديمقراطيون ينتزعون مقاعد.. وسباق الكونغرس يحتدم

وفي أولى النتائج التي أعلنتها وسائل الإعلام الأمريكية، فاز الديمقراطيون بثلاثة مقاعد في مجلس النواب بولايات فلوريدا وكونيتيكت، مقابل مقعدين للجمهوريين في الولايتين نفسيهما.

كما أُعلن فوز الديمقراطي مارك وارنر بإعادة انتخابه عضواً في مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا، في مؤشر على احتدام المنافسة بين الحزبين.

إغلاق صناديق الاقتراع في 9 ولايات

وأُغلقت صناديق الاقتراع في ولايات جورجيا وكونيتيكت وساوث كارولاينا وفرجينيا وإنديانا وفلوريدا وفيرمونت ونيوهامبشر، إلى جانب ولاية أخرى، مع بدء فرز الأصوات وترقب النتائج في الدوائر الانتخابية المتنافس عليها.

وتكتسب انتخابات التجديد النصفي أهمية استثنائية، إذ ستحدد موازين القوى داخل الكونغرس، ومدى قدرة ترمب على تمرير أجندته السياسية والاقتصادية خلال النصف الثاني من ولايته، أو اضطراره إلى مواجهة أغلبية ديمقراطية قد تعرقل مشاريعه التشريعية وتكثف الرقابة على إدارته.