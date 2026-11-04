أوقفت السلطات اليونانية، (الثلاثاء)، رحلة سفينةٍ سياحيةٍ متجهةٍ إلى إسرائيل، بعد تلقي تهديدٍ بوجود عبوةٍ ناسفةٍ مثبتةٍ في بدنها، ما استدعى استنفاراً أمنياً في ميناء جزيرة سيروس وإخلاء السفينة احترازياً.

وكانت السفينة «كراون آيريس»، التي ترفع علم بنما وتشغلها شركة «مانو ماريتايم» الإسرائيلية، تستعد للإبحار إلى ميناء حيفا وعلى متنها 940 راكباً و597 من أفراد الطاقم، عندما تلقت السلطات بلاغاً من شخصٍ مجهولٍ يفيد بوجود عبوةٍ متفجرةٍ مثبتةٍ في الجزء السفلي من هيكلها، أسفل خط المياه.

وذكرت وسائل إعلامٍ يونانيةٍ أن التهديد وصل عبر اتصالٍ لاسلكيٍ من شخصٍ مجهولٍ إلى السفينة، فأبلغ قبطانها سلطات الميناء، التي سارعت إلى إطلاق عملية تفتيشٍ بمشاركة عناصر من خفر السواحل وكلبٍ مدربٍ على كشف المتفجرات وغواصٍ، بالتزامن مع نشر وحدةٍ متخصصةٍ في الموقع.

وأظهرت عمليات الفحص الأولية عدم العثور على أي جسمٍ مشبوهٍ أو عبوةٍ ناسفةٍ، لكن السلطات قررت إخلاء السفينة ونقل الركاب إلى أماكن أعدتها بلدية سيروس، كإجراءٍ احترازيٍ، إلى حين استكمال عمليات التفتيش الأكثر دقةً.

وكان من المنتظر وصول فريقٍ متخصصٍ من وحدة المهام البحرية التابعة لخفر السواحل اليوناني لإجراء فحصٍ إضافيٍ للجزء السفلي من السفينة، قبل اتخاذ قرارٍ بشأن السماح لها باستئناف رحلتها إلى حيفا. ولم تعلن السلطات، في المعلومات المتاحة، العثور على متفجراتٍ أو تحديد هوية الشخص الذي أطلق التهديد.

وتكتسب الواقعة أهميةً إضافيةً بالنظر إلى أن السفينة مملوكة لشركةٍ إسرائيليةٍ وتتجه إلى ميناء حيفا، في وقتٍ شهدت فيه موانئ يونانيةٌ في السابق احتجاجاتٍ على رسو سفنٍ سياحيةٍ إسرائيليةٍ، على خلفية الحرب في قطاع غزة. وكانت السلطات المحلية في سيروس قد منعت، قبل الواقعة، احتجاجاً كان مقرراً ضد وجود السفينة في الميناء، استناداً إلى مخاوفَ أمنيةٍ، وفق تقاريرَ إعلاميةٍ.

ولم تقتصر التهديدات التي شهدتها أوروبا (الثلاثاء) على السفينة السياحية، إذ تلقت سبع رحلاتٍ جويةٍ على الأقل بلاغاتٍ بوجود قنابلَ، ما تسبب في اضطراباتٍ وعمليات تفتيشٍ وتحويل مسارات بعض الرحلات، فضلاً عن إجراءاتٍ أمنيةٍ في عددٍ من المطارات.

وشملت الوقائع رحلاتٍ في بولندا وإيطاليا وإسبانيا وبلغاريا، فيما لم تسفر عمليات التفتيش عن العثور على متفجراتٍ. ولم تعلن السلطات وجود صلةٍ مؤكدةٍ بين التهديد الذي استهدف السفينة والبلاغات التي طالت الطائرات، كما لم تتضح الجهة المسؤولة عنها.