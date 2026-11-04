أكد لاعب الهلال واتكينز أن فريقه قدم أداءً قوياً أمام منافساً صعباً، بعد الفوز على ضيفه شباب الأهلي الإماراتي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.



وأوضح واتكينز أن الهلال نجح في استغلال أخطاء المنافس وحسم المواجهة لصالحه، مشيراً إلى أن اللقاء لم يكن سهلاً في ظل قدرة شباب الأهلي على الاستحواذ وتبادل التمريرات بصورة جيدةً، إلا أن ذلك لم يشكل تهديداً حقيقياً على مرمى الهلال.



وقال واتكينز في تصريحاً خاصاً لـ«عكاظ»:«واجهنا فريقاً من الصعب اللعب أمامه، لكننا نجحنا في معاقبته على بعض الأخطاء التي ارتكبها، وقدمنا أداءً قوياً».



وأضاف:«رغم أن المنافس كان جيداً في تناقل الكرة والاستحواذ عليها، فإنه لم يصنع فرصاً خطيرةً أو يشكل تهديداً حقيقياً على مرمانا».



وأعرب واتكينز عن رضاه بالمستوى الذي قدمه الهلال قبل فترة التوقف، مؤكداً أن التركيز سيتحول الآن إلى الاستعداد للمرحلة القادمة.