توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي القصيم والشرقية، وتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38 ساعة تصل إلى 48 ساعة باتجاه خليج العقبة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-35 ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-32 ساعة تصل إلى 50 ساعة باتجاه مضيق باب المندب على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب على جزء الجنوبي.

وتكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 ساعة تصل إلى أكثر من 50 ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والجنوبي.