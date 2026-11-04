كشف باحثون في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا عن مسار بيولوجي لم يكن معروفاً سابقاً، يفسّر كيف تؤدي الأنظمة الغذائية الغنية بالكوليسترول إلى إضعاف قدرة الكبد على التخلص من الكوليسترول الضار في الدم، ما قد يمهّد الطريق لتطوير علاجات جديدة لارتفاع الكوليسترول.

ووفقاً للدراسة المنشورة في دورية «Nature»، ونقل تفاصيلها موقع «Science Daily»، حدّد الباحثون آلية تتسبب في انخفاض عدد المستقبلات المسؤولة عن إزالة الكوليسترول الضار (LDL) من مجرى الدم، واكتشفوا أن تثبيط إنزيم معين قد يساعد على تعطيل هذه العملية.

كيف يؤثر النظام الغذائي في الكبد؟

وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور آلان سالتيل، أن العلماء يعرفون منذ سنوات أن الأنظمة الغذائية الغنية بالكوليسترول تقلل قدرة الكبد على إزالة الكوليسترول من الدم، إلا أن الأسباب الدقيقة وراء ذلك لم تكن مفهومة بالكامل.

ويؤدي الكبد دوراً أساسياً في تنظيم مستويات الكوليسترول، من خلال مستقبلات موجودة على سطح خلاياه تلتقط الكوليسترول الضار من الدم وتنقله إلى داخل الكبد لمعالجته.

وكلما زاد عدد هذه المستقبلات، ارتفعت قدرة الكبد على التخلص من الكوليسترول، وهو المبدأ الذي تعتمد عليه بعض العلاجات الحالية، مثل أدوية الستاتين ومثبطات بروتين PCSK9.

اكتشاف مسار بيولوجي جديد

وأظهرت تجارب أجراها الباحثون على الفئران والخلايا البشرية أن تناول كميات كبيرة من الكوليسترول ينشّط بروتيناً يُعرف باسم «Ral»، ما يؤدي إلى سلسلة من التفاعلات تقلل عدد مستقبلات الكوليسترول الضار في خلايا الكبد.

كما اكتشف الفريق دور إنزيم يُعرف باسم «CTSA» في هذه العملية، إذ يسهم في استنزاف المستقبلات المسؤولة عن إزالة الكوليسترول من الدم.

وعندما استخدم الباحثون مركباً تجريبياً لتثبيط نشاط الإنزيم، أصبحت مستقبلات الكوليسترول أكثر استقراراً، وانخفضت مستويات الكوليسترول الضار بصورة ملحوظة لدى الفئران.

دواء تجريبي قد يفتح باباً للعلاج

وتكمن أهمية الاكتشاف في أن المسار البيولوجي الجديد يختلف عن المسارات التي تستهدفها أدوية خفض الكوليسترول المستخدمة حالياً، ما قد يوفر خياراً علاجياً إضافياً للمرضى الذين لا يستجيبون للعلاجات المتاحة بصورة كافية.

وأشار الباحثون إلى أن دواءً تجريبياً يستهدف إنزيم «CTSA» سبق تطويره لعلاج محتمل لفشل القلب، واجتاز المرحلة الأولى من التجارب السريرية لتقييم سلامته لدى البشر، قبل توقف تطويره لأسباب استراتيجية.

ويرى الفريق البحثي أن نتائج اختبارات السلامة السابقة قد تساعد على تسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية من التجارب السريرية، لاختبار مدى فاعلية الدواء في خفض مستويات الكوليسترول.

وأكد الباحثون أن النتائج لا تزال أولية، وأن فاعلية الدواء في خفض الكوليسترول لدى البشر لم تثبت حتى الآن، رغم النتائج المشجعة التي أظهرتها التجارب على الفئران.