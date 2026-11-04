يتجه النجم محمد هنيدي إلى خوض مغامرةً فنيةً جديدةً في مشواره الفني، بعدما قرر الانتقال من تقديم الشخصيات الكوميدية عبر الأعمال الدرامية والسينمائية إلى الوقوف منفرداً أمام الجمهور، من خلال عروض «الستاند أب كوميدي»، في تجربةٍ تنطلق من الكويت نهاية نوفمبر الجاري.

90 دقيقة من الكوميديا مع هنيدي

ويحمل اللقاء المسرحي الأول اسم «هنيدي نايت»، ومن المقرر إقامته يوم 26 نوفمبر على مسرح السور بالكويت، حيث يقدم هنيدي عرضاً مباشراً يمتد لنحو ساعةٍ ونصفٍ، فيما أعلنت الجهة المنظمة بدء استقبال طلبات حجز التذاكر إلكترونياً.

تفاصيل من حياة هنيدي على المسرح

وتقوم فكرة العرض على تقديم الفنان المصري جوانب غير مألوفة من حياته بعيداً عن الشخصيات التي اعتاد الجمهور مشاهدته فيها، إذ يستعيد محطاتٍ من طفولته، ومواقفَ طريفةً ارتبطت بذكرياته، كما يتحدث عن علاقته بكرة القدم والمواقف التي جمعته بها.

ويمتد المحتوى إلى حياته الأسرية، من خلال حكايات عن تربية أبنائه الثلاثة والمواقف التي واجهها في رحلته كأبٍ، إلى جانب استعراض بعض عاداته الشخصية، ومنها شغفه بالتسوق، فضلاً عن مواقفَ جديدةٍ تتعلق بمسيرته الفنية وكواليس أعماله.

الكويت بداية مشروع فني جديد

وتمثل تلك التجربة بداية توجهٍ جديدٍ لهنيدي في مجال العروض الكوميدية الحية، ومن المتوقع أن يقدم ذلك العرض ضمن جولةٍ بالوطن العربي تستهدف لقاء الجمهور بصورةٍ مختلفةٍ بعيداً عن الشاشة.

أعمال جديدة

وفي سياقٍ آخرَ، يستعد محمد هنيدي لخوض تجربةٍ سينمائيةٍ جديدةٍ من خلال فيلم «عم قنديل»، الذي انضم إلى فريقه أخيراً الفنان علاء مرسي، والعمل من تأليف يوسف معاطي، وإخراج حسين المنباوي، ومن المنتظر بدء تصويره خلال الفترة القادمة.

وفي السينما، كان فيلم «الجواهرجي» أحدث مشاركات محمد هنيدي، بعدما خرج إلى النور ضمن موسم صيف 2026، عقب سنواتٍ من التأجيلات المرتبطة بتعثراتٍ إنتاجيةٍ استمرت لأكثر من خمسة أعوامٍ.

وشارك في بطولة الفيلم بجانب هنيدي كل من منى زكي، ولبلبة، وأحمد صلاح السعدني، وتارا عماد، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، وأحمد حلاوة، والعمل من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.