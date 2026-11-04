وجهت الفنانة المصرية منى زكي رسالة تضامن إلى المملكة، معربة عن تمنياتها لها بدوام الأمن والاستقرار، وقالت، في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: «كلنا مع أشقائنا في السعودية، والمملكة ستظل دائماً في أمن واستقرار».

وعن مسيرتها الفنية، أعربت منى زكي عن اعتزازها بالتجارب التي جمعتها بكبار الفنانين، مؤكدة، أن العمل مع أصحاب التجارب الفنية الاستثنائية أتاح لها فرصة التعلم واكتساب الخبرات، خصوصاً أنها عاصرت أجيالاً مختلفة في الوسط الفني.

وأوضحت، أن التطوير المستمر يمثل ركناً أساسياً في مشوارها، إذ تحرص على التعلم مع كل عمل جديد تقدمه، ومواكبة المتغيرات التي يشهدها المجال الفني، بما في ذلك التطور التكنولوجي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تفرض على الممثل مواصلة تطوير أدواته وقدراته.

وأكدت، أن النجاحات التي حققتها لم تكن بمعزل عن دعم جمهورها ومساندة أسرتها، مشيرة إلى أنها تهدي إنجازاتها لكل من آمن بها وساندها طوال مشوارها الفني.

وأضافت، أن دعم الجمهور يمثل حافزاً مهماً لمواصلة تقديم أعمال جديدة، فيما تظل أسرتها مصدر القوة والاستقرار في حياتها، إلى جانب توفيق الله، الذي تؤمن بأنه أساس ما وصلت إليه من نجاحات.

وعلى الصعيد الفني، تواصل منى زكي حضورها من خلال مسلسل «طالع نازل»، المعروض حالياً عبر إحدى المنصات الرقمية، بمشاركة محمد شاهين ومريم الخشت وميمي جمال وليلى عز العرب وحمزة دياب، وظهور ريهام عبدالغفور ضيفة شرف. والعمل من تأليف سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، وإخراج هاني خليفة.