وضعت الفنانة المصرية بشرى حداً للجدل المثار حول حقيقة خلافها مع الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، إذ نفت صحة ما يتم تداوله، مؤكدةً أن علاقتهما لم تتأثر باختلاف وجهات النظر، وأن الاحترام والتقدير المتبادل يظلان أساس التعامل بينهما.

واختارت بشرى الرد على تلك الأقاويل من خلال حسابها الرسمي على «إنستغرام»، مشيدةً بالدور الذي يؤديه أشرف زكي في مساندة الفنانين، وما قدمه من دعم لزملائه داخل الوسط الفني وخارجه.

حقيقة خلافها مع أشرف زكي

وأكدت الفنانة أن أشرف زكي صاحب مواقف داعمة مع عدد كبير من الفنانين، مشيرةً إلى أنها كانت شاهدة على جهوده في مساعدة أعضاء نقابة المهن التمثيلية، فضلاً عن مساندته المنتمين إلى نقابات أخرى، وعدم تردده في تقديم العون لمن يحتاج إليه.

وعن وجود خلاف بينهما، أوضحت بشرى أن الاختلاف في وجهات النظر أمراً طبيعياً، ولا يعني غياب المحبة أو الاحترام، مضيفةً: «خلاف بينا طب إزاي؟ نتفق كثيراً ونختلف قليلاً، لكن ثبات الاحترام والمحبة أمرٌ لا يقبل النقاش أو التشكيك».

كما وجهت رسالة إلى مروجي الشائعات، رفضت خلالها الزج باسمها في أقاويل غير صحيحة، قائلةً: «تلعبوا غيرها وشوفولكم حد تاني تستلموه عشان إحنا مش فاضيين لكم».

رسالة بشرى إلى أشرف زكي

كما وجهت بشرى رسالة أخرى لأشرف زكي عبر «إنستغرام»، موضحةً أن العلاقة بينهما تتجاوز أي اختلاف عابر، وأن الروابط الإنسانية التي تجمعهما لا تسمح للآخرين بالتدخل فيها أو التشكيك في طبيعتها، وكتبت: «معلش يا دكتور مش عارفين جذور الود والاحترام عميقة قد إيه، وحتى إن اختلفنا في يوم من الأيام فهذا شأن عائلي داخلي لا يقبل عوازل».

غياب بشرى عن دراما رمضان 2026

وعلى الصعيد الفني، غابت بشرى عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2026، بعدما كانت آخر مشاركاتها التلفزيونية من خلال مسلسل «سيد الناس»، وشارك في بطولته عمرو سعد، وإلهام شاهين، وإنجي المقدم، وريم مصطفى، ومنة فضالي، وأحمد رزق، وأحمد زاهر وآخرون.