تصاعدت التساؤلات حول مصير مسلسل «عشماوي»، الذي يستعد الفنان المصري محمد رمضان من خلاله للعودة إلى الدراما الرمضانية عام 2027، بعد انتشار أنباء عن توقف التصوير ووجود خلافات بينه وبين المخرج المصري بيتر ميمي، على خلفية ضيق الوقت والرغبة في إنجاز العمل قبل حلول الموسم الرمضاني.

ومع انتشار روايات عن توتر الأجواء داخل موقع التصوير، خرجت الشركة المنتجة للمسلسل لتضع حداً للجدل، موضحة حقيقة التوقف المؤقت، وموقفها من الأنباء التي ربطت بينه وبين خلافات مزعومة بين بطل العمل ومخرجه.

هل نشب خلاف بين محمد رمضان وبيتر ميمي؟

بدأت الأزمة مع تداول معلومات تفيد بطلب محمد رمضان إرجاء التصوير لمدة يومين، بسبب تعرضه لضغوط نفسية وعصبية، وهو ما أثار، وفقاً لما تردد، استياء المخرج بيتر ميمي، الذي يسعى إلى تكثيف ساعات العمل والالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز المسلسل.

إلا أن الشركة المنتجة نفت هذه الروايات، مؤكدة عدم وجود أي خلاف بين الطرفين، وأن العلاقة التي تجمعهما تقوم على التعاون والتفاهم والاحترام المتبادل، مشددة على أن فريق العمل يواصل استعداداته في أجواء يسودها التركيز من أجل تقديم تجربة درامية تلبي تطلعات الجمهور.

السبب الحقيقي وراء توقف تصوير «عشماوي»

وفيما يتعلق بأسباب تعليق التصوير مؤقتاً، أكدت الشركة المنتجة أن الأمر لا يرتبط بأزمات شخصية أو خلافات مهنية، وإنما يعود إلى استكمال تجهيز الديكورات اللازمة لتصوير المشاهد القادمة.

وأضافت أن العمل سيعود إلى التصوير خلال يومين، وفق الترتيبات الإنتاجية الموضوعة، داعية إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة بشأن كواليس المسلسل، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.

تفاصيل العمل

ويحظى «عشماوي» بترقب جماهيري، باعتباره العمل الذي يعيد محمد رمضان إلى المنافسة الدرامية الرمضانية، بعد غياب منذ مشاركته في مسلسل «جعفر العمدة» عام 2023، والذي حقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً.

ويشارك في بطولة المسلسل باسم سمرة، وإسعاد يونس، ويسرا اللوزي، وانتصار، وعصام السقا، ووليد فواز، ومحمد عبدالحافظ، وشريف دسوقي، وجيسيكا حسام الدين، إلى جانب مجموعة من الفنانين، والعمل من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج صادق الصباح.