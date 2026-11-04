فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن توقف تصوير مسلسل عشماوي لوجود خلافات بين مخرجه والفنان المصري محمد رمضان، قطع المخرج بيتر ميمي بعدم صحة هذه المعلومات جملة وتفصيلاً.

وقال ميمي في تصريحات صحفية: "ما انتشر بشأن خلافي مع محمد رمضان وتوقف التصوير كلام غلط، نافياً صحة الأنباء التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، نفى المشرف العام على الإنتاج بمسلسل «عشماوي» صحة هذه الأنباء، وقال: «إحنا بنعدل الديكور وهنصور بكرة، ومفيش خلافات بين رمضان والمخرج بيتر».

احترام وتفاهم

كما أصدرت الشركة المنتجة للمسلسل بياناً نفت فيه الأنباء المتداولة بشأن وجود خلافات بين فريق عمل مسلسل «عشماوي»، مؤكدة أن العلاقة بين الفنان محمد رمضان والمخرج بيتر ميمي تقوم على الاحترام والتفاهم المتبادل، مؤكدة أن التعاون بين الطرفين يتسم بالانسجام والحرص المشترك على تقديم عمل فني مميز يلبي تطلعات الجمهور، مشددة على عدم وجود أي خلافات وراء توقف التصوير.

تعليق التصوير

وكشفت أن تعليق التصوير بصورة مؤقتة جاء لاستكمال تجهيزات الديكور، مشيرة إلى أن العمل سيُستأنف خلال يومين، وأن هذا التوقف لا يرتبط بما تردد عن وجود أزمات أو خلافات داخل فريق المسلسل.

وأكدت أنها لا تلتفت إلى الشائعات المتداولة، وأن اهتمامها ينصب على العمل وتفاصيله، في ظل تعاون جميع أفراد فريق المسلسل لإنجاز مراحل الإنتاج.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على سعيها إلى تقديم عمل فني مميز ومختلف، وبذل جميع الجهود اللازمة لخروجه بأفضل صورة ممكنة، بما يتناسب مع ثقة الجمهور وتطلعاته.