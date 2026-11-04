كشف المنتج والمؤلف المصري جمال العدل عن محاولاته المتكررة لإقناع الفنانة عبلة كامل بالعودة إلى التمثيل، مؤكداً استعداده لإنتاج أي عمل فني تختاره، حتى لو كان موجهاً للأطفال، وذلك بعد سنوات من ابتعادها عن الأضواء.

تواصل متكرر

وأكد العدل، خلال ندوة صحفية، تواصله مع عبلة كامل أكثر من مرة لبحث إمكانية عودتها إلى الساحة الفنية، لكنه لم ينجح حتى الآن في إقناعها بخوض تجربة جديدة، مشيراً إلى أنها تبدو راضية عما قدمته خلال مسيرتها الفنية، ولا تفكر في العودة حالياً.

وتحدث المنتج المصري عن الأجور التي كانت تتقاضاها الفنانة خلال سنوات عملها، موضحاً بأنها كانت محدودة مقارنة بقيمتها الفنية ومكانتها، مؤكداً أن ذلك لم يؤثر في تقديره لموهبتها.

هعملها أي حاجة

وأعرب العدل عن سعادته بظهور عبلة كامل في أحد الإعلانات في رمضان 2026، معتبراً بأن إطلالتها أسعدت جمهورها بعد غياب طويل، وأعادت اسمها إلى دائرة الاهتمام.

وجدد العدل تأكيد استعداده للتعاون معها إذا قررت العودة إلى التمثيل، قائلاً: «لو ناوية ترجع تمثل تاني، هعملها أي حاجة».