يحيي الفنان راشد الماجد حفلاً غنائياً (الخميس) 12 نوفمبر ضمن فعاليات موسم الرياض، بمصاحبة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، في أمسيةً ينتظر أن تجمع أبرز أعماله الغنائية التي رافقت جمهوره على مدى أكثر من أربعة عقود.

طرح التذاكر

وسيتم طرح التذاكر للجمهور قريباً على منصة «ويبوك»، ويأتي الحفل امتداداً للحضور الفني للماجد على مسارح موسم الرياض، بعد عودته اللافتة مطلع العام الحالي من خلال حفل «وعاد راشد»، الذي أقيم في 30 يناير 2026، بعد غياب دام نحو ست سنوات عن حفلات الموسم، منذ مشاركته في «ليلة السندباد» عام 2019.

محطة بارزة

وشكّلت تلك العودة محطة بارزة في مسيرته الفنية، وسط تفاعل جماهيري مع أعماله التي ارتبطت بذاكرة أجيال من محبي الأغنية الخليجية، فيما يترقب جمهوره إطلالته الجديدة في نوفمبر، وما ستحمله من اختيارات غنائية ومفاجآت فنية.

ويمتلك الماجد مسيرة غنائية بدأت في ثمانينيات القرن الماضي، استطاع خلالها ترسيخ مكانته بين أبرز نجوم الأغنية السعودية والخليجية، من خلال رصيد متنوعاً من الأعمال العاطفية والإيقاعية التي حافظت على حضورها لدى الجمهور.

وتكتسب الأمسية المرتقبة خصوصيتها من مشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، أحد الأسماء البارزة في قيادة الحفلات الغنائية العربية، والذي تعاون مع نخبة من الفنانين في حفلات ومناسبات موسيقية كبرى.