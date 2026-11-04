يبدأ المخرج السوري زهير قنوع تصوير حلقات الجزء الثالث من المسلسل الكوميدي الاجتماعي «أبو جانتي» في دمشق (الثلاثاء) القادم تمهيداً لعرضه في رمضان 2027، وذلك بعد مرور 15 عاماً على عرض الجزء الثاني منه في 2012.

التصوير في دمشق

وأوضح قنوع في حوار صحفي بأن أحداث المسلسل سيتم تصويرها في دمشق باستثناء 3 حلقات منه سيتم تصويرها في محافظات سورية أخرى.

وقال: «المسلسل الذي ألّفه الفنان السوري سامر المصري، بمشاركة ورشة عمل ضمت الكاتبين يزن داهوك وأمير أبو الخير يحتفظ بالكامل بروح وجوهر الجزء الأول الذي أحبه الجمهور، متوقعاً أن يكون النص الحالي أقوى وأفضل صياغة».

وأكد قنوع احتفاظ العمل بمعظم نجومه الأساسيين مع تدعيمه بحبكات وشخصيات جديدة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من العمل هو أن يكون بلسماً يزرع الفرح والابتسامة في قلوب المشاهدين.

الوجع السوري

وأضاف: «لن يكتفي المسلسل بالترفيه، فكل حلقة تحمل مضموناً هادفاً، وقصة تلامس عمق الوجع اليومي للسوريين وتفاصيل حياتهم»، لافتاً إلى أن حال أبي جانتي كان كحال معظم السوريين، وعاش تجربة الغربة والتنقل بين الخليج وتركيا وأوروبا، لينتهي به المطاف عائداً إلى بلده، وهي العودة التي أثرت الحكايات، وجعلت الموضوعات المطروحة في الجزء الجديد أكثر عمقاً.

أبطال أبو جانتي

ويُشارك في الجزء الجديد من المسلسل كل من سامر المصري، سامية الجزائري، أيمن رضا، آندريه سكاف، شكران مرتجى، نزار أبو حجر، سمير الشماط، ومحمد آل رشي، فضلاً عن انضمام فنانين آخرين كأبطال وضيوف.