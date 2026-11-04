تُعد سياحة الأكلات الشعبية أحد الأنماط السياحية المعروفة عالمياً، ورافداً مهماً للسياحة الثقافية والتراثية، إذ تتيح للزوار اكتشاف ثقافة الشعوب وهويتها من خلال أطباقها التقليدية ومكوناتها وطرق إعدادها، وما تحمله من قصص مرتبطة بالمكان والإنسان.



وتتميز منطقة جازان بتنوع مأكولاتها الشعبية المعتمدة على المنتجات الزراعية المحلية، التي تشكل جزءاً من موروثها الغذائي والثقافي، وأصبحت أطباقها التقليدية مطلباً للسياح وزوار المنطقة، لما تتميز به من نكهات وطرق إعداد متوارثة.



وأوضح مدير فرع جمعية نجوم السياحة بجازان الدكتور رياض السديري، أن من أشهر الأكلات الشعبية في المنطقة «المغش»، الذي يُحضّر بوضع اللحم والخضراوات في وعاء حجري أسطواني الشكل، فيما يُعد «الخمير» من المكونات الأساسية على المائدة الجازانية، وهو خبز الذرة المحمّر الذي يُفت فتاً ناعماً ويُضاف إليه المرق.



وأضاف أن «الحنيذ» يُحضّر بوضع اللحم، بعد تمليحه، ويفضل أن يكون في قطع كبيرة داخل التنور المعروف بـ«الميفا»، أما «المرسة» فتتكون من خبز الدقيق المفتوت والممروس بالموز، والمخلوط بالسمن والعسل، أو السكر عند عدم توفر العسل، وتُعد من الأكلات المفضلة لدى أهالي المنطقة.



تعريف الزوار بالموروث الغذائي



وأشار الدكتور السديري إلى أن «الثريد» يُحضّر بفت خبز الذرة المعروف بـ«الفطير»، وغمره بالحليب والسمن وتحليته بالسكر، فيما يُعد «المفالت» بغلي الحليب وإسقاط قطع صغيرة من عجين الذرة فيه حتى ينضج، ثم يُضاف إليه السمن والسكر.



وبيّن أن «المرزوم» يتكون من خبز الدخن المفتوت، الذي يُحرّك على النار حتى يتماسك، ثم يوضع في صحن ويُضاف السمن إلى وسطه، فيما تتكون «المخموعة» من فطيرة الدخن مع اللحم، التي تُمرس جيداً، إلى جانب أصناف متنوعة من الحلويات الشعبية.



وتشكل هذه الأكلات جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية والتراثية لمنطقة جازان، كما تسهم في إثراء التجربة السياحية، وتعريف الزوار بالموروث الغذائي المحلي، وما تزخر به المنطقة من منتجات زراعية وأساليب إعداد تقليدية توارثتها الأجيال.