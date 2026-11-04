غادر جدة اليوم (الاربعاء)، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بولا أحمد تينوبو.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وأمين محافظة جدة إحسان بن عباس بافقيه، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير عام المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.