أوشك مشروع توحيد مسار طريق الملك فهد وأنسنته في محافظة أحد رفيدة على الاكتمال، بعد بلوغ نسبة الإنجاز 85%، مستهدفاً تحسين الحركة المرورية، وتطوير المشهد الحضري، وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية على امتداد الطريق.



ويمثل المشروع خطوة تطويرية تتجاوز تحسين البنية المرورية، لتشمل تهيئة بيئة حضرية أكثر ملاءمة للمشاة والمتسوقين، وتعزيز جاذبية المواقع التجارية، من خلال تنظيم حركة المركبات وتسهيل الوصول إلى المحلات والمنشآت، والحد من التعارض المروري، ورفع مستوى السلامة.



ومن المتوقع أن يسهم توحيد المسار في انسيابية الحركة المرورية، وتحسين تجربة المتنقلين والمتسوقين، إلى جانب دعم الأنشطة التجارية، وتهيئة فرص استثمارية جديدة، بما يعزز النشاط الاقتصادي المحلي ويرفع جاذبية الطريق.



ومع وصول نسبة الإنجاز إلى 85%، يقترب المشروع من مرحلة الاكتمال، وسط تطلعات بأن ينعكس على الحركة المرورية والتجارية والعمرانية، ويحدث تحولاً في المشهد الحضري بوسط المحافظة.



يُذكر أن «عكاظ» نشرت في أوقات سابقة مطالبات بتوحيد مسار طريق الملك فهد المزدوج، بما يسهم في إنعاش الحركة المرورية والعمرانية والتجارية والاقتصادية وسط المحافظة.