تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، شهد قائد قوات أمن المنشآت المكلف اللواء مهندس سعد بن عبدالعزيز المغيصيب، حفل تخريج (91) ضابطاً من الدورة التأهيلية لأعمال قوات أمن المنشآت، وذلك بمقر قيادة القوات.

وتلقى الخريجون خلال الدورة تدريبات مكثفة في المهارات الميدانية والعلوم الأمنية، بما يؤهلهم لأداء مهام حماية المنشآت، ويسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الجاهزية الميدانية.

ويأتي تأهيل الكوادر الأمنية وتطوير قدراتها ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لتعزيز أمن المنشآت، ورفع كفاءة منسوبيها في أداء مهامهم الأمنية.