أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم (الأربعاء)، عن قائمة اللاعبين المرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026.

تواجد ماني.. وغياب صلاح

وضمت القائمة السنغالي ساديو ماني، نجم النصر السعودي، إلى جانب مواطنيه إسماعيلا سار وباب غايي، كما شهدت حضور الثلاثي المغربي أشرف حكيمي، المتوج بالجائزة في العام الماضي، وإسماعيل صيباري وإبراهيم دياز.

وفي المقابل، غاب النجم المصري محمد صلاح عن قائمة المرشحين، بعد موسم لم يرقَ إلى التطلعات مع فريقه السابق ليفربول الإنجليزي.

وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:

أماد ديالو (كوت ديفوار/مانشستر يونايتد).

يوان ويسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية/نيوكاسل يونايتد).

أنطوان سيمينيو (غانا/مانشستر سيتي).

إسماعيل صيباري (المغرب/بايرن ميونخ).

أشرف حكيمي (المغرب/باريس سان جيرمان).

إبراهيم دياز (المغرب/ريال مدريد).

إسماعيلا سار (السنغال/كريستال بالاس).

باب غايي (السنغال/فياريال).

ساديو ماني (السنغال/النصر).

تيبوهو موكوينا (جنوب أفريقيا/ماميلودي صنداونز).

موعد الحفل

ومن المقرر أن تستضيف مدينة لاغوس النيجيرية حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا، (الإثنين) الموافق 7 ديسمبر 2026، بحضور كبار الشخصيات في عالم كرة القدم الأفريقية.