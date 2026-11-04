أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم (الأربعاء)، عن تشخيص الإصابة التي تعرض لها نجمه رودري خلال مواجهة أستون فيلا، أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تفاصيل الإصابة

وقال النادي الكتالوني في بيان عبر موقعه الرسمي، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها رودري عقب مباراة أستون فيلا أثبتت تعرضه لإصابة طفيفة في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى.

مدة الغياب

وأوضح بيان برشلونة أن رودري سيغيب عن مباراة (الأحد) القادم أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، على أن تتحدد مدة غيابه وموعد عودته وفقاً لتطور حالة الإصابة.

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، سيمتد غياب رودري لنحو ثلاثة أسابيع، ما يعني غيابه عن المشاركة مع منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

ومن المنتظر أيضاً أن يغيب رودري عن مواجهة فياريال، مع استئناف منافسات الدوري الإسباني يوم 22 نوفمبر، كما سيغيب عن مواجهة صباح الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا.

ضربة لفليك

ويمثل غياب رودري عن مواجهة أتلتيكو مدريد ضربة قوية لمدرب برشلونة، هانز فليك، خاصة أن لاعب خط الوسط أثبت نفسه سريعاً مع الفريق الكتالوني منذ انضمامه الصيف الماضي قادماً من مانشستر سيتي، إذ شارك أساسياً في 11 مباراة من أصل 15 مباراة رسمية.