بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، رأس نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اجتماع اللجنة لمناقشة أعمال موسم العمرة والاستعدادات لحج العام الحالي.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على جهود الجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين، والهادفة إلى تقديم جميع التسهيلات لقاصدي المسجد الحرام لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

وتابعت اللجنة سير الأعمال في مطار الملك عبدالعزيز الدولي وجاهزية طاقته الاستيعابية لخدمة 65 مليون مسافر سنوياً، إلى جانب منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتشمل منصات إنهاء الإجراءات والمراكز الصحية والاستراحات المكيفة وصالات الترحيب.

واستعرضت اللجنة آخر المستجدات المتعلقة بالاستعداد المبكر لحج العام الحالي والمشاريع التطويرية الجاري تنفيذها للتسهيل على الحجاج، كما ناقشت عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة.