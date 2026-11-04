يشارك الفيلم السعودي «جحيم العابرين» ضمن فعاليات الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من خلال عرضه العالمي الأول في 13 نوفمبر الجاري، بعدما اختير للمشاركة في برنامج عروض منتصف الليل، قبل انطلاق رحلته التجارية في صالات السينما السعودية والخليجية والعربية خلال الشهر ذاته.

جحيم العابرين

ويستند فيلم «جحيم العابرين» إلى رواية الكاتب السعودي أسامة المسلم التي تحمل الاسم نفسه، وتُعد من أبرز أعماله وأكثرها مبيعاً، إذ نقلتها استوديوهات MBC إلى الشاشة في تجربة سينمائية تمزج بين الرعب والدراما النفسية.

وجرى تصوير الفيلم بالكامل داخل السعودية، في محاولة لتقديم معالجة بصرية للرواية التي حققت حضوراً لدى قراء المسلم، ونقل أجوائها وشخصياتها من صفحات الكتاب إلى عالم السينما.

أبطال الفيلم

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين السعوديين، بينهم باسل الصلي، ومحمد علي، وأضواء بدر، وشجاع نشاط، وعزيز غرباوي، وتتولى هناء العمير مهمة الإخراج.