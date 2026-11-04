نجح فريق طبي متخصص بمركز القلب التخصصي في مجمع الملك عبدالله الطبي، أحد مكونات تجمع جدة الصحي الثاني، في إنقاذ حياة فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، بعد تعرضها لنوبات إغماء متكررة واضطرابات خطيرة في كهربائية القلب، استدعت تدخلًا طبيًا متقدمًا وعاجلًا.

وأظهرت الفحوصات والتقييمات الطبية المتخصصة وجود خلل شديد في عضلة القلب والذى أدى إلى اضطراب في التوصيل الكهربائي تمثل في بطء حاد في ضربات القلب مصحوبًا بنوبات متكررة من توقف القلب.

وبعد دراسة الحالة بشكل متكامل والاشتباه في إصابتها بداء الساركويد -وهو مرض نادر وصعب التشخيص- ، تمكن الفريق الطبي من التعامل مع الحالة عبر العلاج الدوائي ومن ثم زراعة جهاز لإعادة تزامن القلب مزود بمزيل للرجفان (CRT-D)، في تدخل طبي أسهم في استقرار الحالة الصحية للمريضة والحد من مخاطر اضطرابات القلب المهددة للحياة.

وسُجل هذا الإنجاز الطبي كبحث علمي لدى الكلية الأمريكية لأمراض القلب، في إنجاز يعكس مستوى التخصص والكفاءة الطبية، ويجسد التزام مركز القلب التخصصي في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة على تكامل الرعاية الطبية والتخصصية، وامتدادًا لجهود تجمع جدة الصحي الثاني في تقديم رعاية صحية متخصصة وفق نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على تحقيق أفضل النتائج الصحية للمريض والمجتمع، والارتقاء بجودة الخدمات وكفاءتها.