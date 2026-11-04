دشّن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ، اليوم، بديوان الإمارة، المنصة الرقمية الداخلية للتخطيط الإستراتيجي بالإمارة، التي تشرف عليها الإدارة العامة للموارد البشرية، بالتعاون مع برنامج تطوير وزارة الداخلية.

وتعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد الخطط الإستراتيجية وإدارتها.

ونوّه أمير منطقة نجران بأهمية توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل المؤسسي، وتحسين كفاءة التخطيط وقياس الأداء، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 ووزارة الداخلية.

وشدَّدَ أمير نجران على أهمية التحديث المستمر للمنصة، ومواكبة التطورات الرقمية، والالتزام بمتطلبات أمن المعلومات وحماية البيانات، وضمان دقتها وموثوقيتها، بما يعزز كفاءة الاستخدام، ويدعم اتخاذ القرار.

حضر التدشين وكيل الإمارة ماهر بن صالح المونس، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية فهد بن سعد الشريان، والوكلاء المساعدون، وعدد من مديري العموم بالإمارة.

وتهدف المنصة إلى تعزيز الحوكمة والتميز المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء ودعم اتخاذ القرار، فيما تعمل المنصة على أتمتة دورة التخطيط الإستراتيجي، وربط الخطط الإستراتيجية والقطاعية والتشغيلية بالمبادرات التنفيذية ومؤشرات الأداء، وتحليل المدخلات والبيانات وتحويلها إلى مؤشرات تسهم في تحديد الأولويات ومتابعة التنفيذ.

كما توفر المنصة تقارير تحليلية ولوحات مؤشرات تفاعلية، وأرشفة رقمية للخطط والمبادرات، بما يعزز استدامة المعرفة المؤسسية، إلى جانب ربط الميزانيات بالأهداف والمبادرات، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الأولويات الإستراتيجية.

وتتضمن المراحل التطويرية للمنصة إنشاء مركز للمعلومات، ودعم اتخاذ القرار التنموي الذكي، ليكون مرجعًا للبيانات والمؤشرات، ويسهم في استشراف الفرص ورصد التحديات ودعم اتخاذ القرار التنموي بالمنطقة.