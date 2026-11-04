تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، دشّن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم (الأربعاء)، عدداً من خدمات الأمن العام عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر»، وذلك في مبنى المديرية العامة للأمن العام بالرياض.

وتضمنت الخدمات المدشّنة عبر منصة أبشر أفراد إتاحة المزايدة على لوحات الدراجات الآلية في مزاد الأفراد، وخدمة طباعة رخصة القيادة، وخدمة استبدال رخصة قيادة سعودية سابقة لمقيم، وخدمات رخص البنادق الهوائية، التي تشمل إصدار الرخص وتجديدها ونقل ملكيتها، وإصدار بدل تالف أو مفقود لها، وطباعتها.

وشهد التدشين إطلاق عدداً من الخدمات عبر منصة أبشر أعمال، شملت خدمة إشعارات الحوادث، وإتاحة خدمات استبدال اللوحات للمنشآت، وخدمة تسجيل رخص سير المركبات المستعملة، وخدمة نقل ملكية المركبات المستعملة إلى منشأة رئيسية، وخدمة طباعة رخصة السير بعد نقل الملكية، وخدمة تصريح إقامة عروض الألعاب النارية.

ويأتي تدشين هذه الخدمات في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز التحول الرقمي، والارتقاء بالخدمات الإلكترونية، بما يسهم في رفع مستوى رضا المستفيدين من مواطنين ومقيمين وزوّار، من خلال توفير الوقت والجهد عبر خدمات مؤتمتةٍ دون الحاجة إلى مراجعة مقار قطاعات الوزارة.