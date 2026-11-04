أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أهمية دور المحكمة العليا في تعزيز استقرار المبادئ والقرارات القضائية، ومراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة والأنظمة، بما يسهم في رفع جودة العمل القضائي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المحكمة العليا الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان، وأصحاب أعضاء المحكمة، حيث أكد أن ما تحقق من تطور في المرفق العدلي جاء بفضل الله ثم بالدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والدعم والمتابعة المستمرة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله.

وأشاد بجهود رئيس المحكمة العليا وأصحاب أعضائها، وما تحقق من تطور في الأداء القضائي، مثمناً حرصهم على التدريب والتأهيل، ومشاركتهم في ورش العمل وتقديم المرئيات والمقترحات التطويرية.

وأوضح أن المحكمة العليا، بوصفها محكمة قانون، تضطلع بدور محوري في استقرار المبادئ والقرارات القضائية، مؤكداً أهمية الالتزام بالمبادئ المستقرة، وتعزيز جودة الأحكام وتسبيبها.

كما أكد أهمية تفعيل قواعد عمل المكاتب الفنية، وتطوير أعمال الإعداد والمراجعة الفنية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة، بما يعزز جودة الدراسات والأحكام، مشجعاً أعضاء المحكمة على المشاركة بمرئياتهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تعميق النضج المؤسسي والجودة القضائية.