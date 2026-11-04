في إنجاز سياسي لافت، نجحت الأمريكية من أصول فلسطينية عبير قواس في الفوز بعضوية مجلس شيوخ ولاية نيويورك، لتسجل حضوراً تاريخياً بوصفها أول امرأة فلسطينية أمريكية محجبة تصل إلى الهيئة التشريعية للولاية، في خطوة تعزز حضور الأمريكيين من أصول عربية وفلسطينية في الحياة السياسية الأمريكية.

وفي تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، كشف والدها عبد الكريم قواس تفاصيل من رحلة ابنته السياسية، موضحاً أنها تبلغ من العمر 34 عاماً، ودرست العلوم السياسية، قبل أن تتجه إلى العمل الاجتماعي ومساعدة المهاجرين، وهو ما أسهم في انخراطها في العمل العام والاهتمام بقضايا المجتمع.

وأوضح أن ابنته بدأت العمل مع عمدة نيويورك زهران ممداني منذ عام 2017، واستمرت علاقتهما المهنية، مشيراً إلى أنه بعد وصول ممداني إلى منصب عمدة نيويورك ساعدها في الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، لتخوض التجربة الانتخابية وتحقق الفوز.

وأضاف أن ابنته تنحدر من أصول فلسطينية، وتحمل جواز سفر أردنياً، لافتاً إلى أن رحلتها السياسية تُوجت بالوصول إلى أحد أبرز المواقع التشريعية في ولاية نيويورك.

من الأردن إلى نيويورك

وتعود جذور عائلة عبير قواس إلى فلسطين، إذ هُجّرت عائلتها إلى الأردن عام 1948، قبل انتقالها إلى الولايات المتحدة، حيث وُلدت عبير ونشأت في نيويورك. وشكلت تجربة العائلة مع التهجير والهجرة أحد العوامل المؤثرة في توجهها نحو العمل العام، إلى جانب تجربة والدها السابقة مع الاحتجاز والترحيل.

وخلال حملتها الانتخابية، ركزت قواس على قضايا الرعاية الصحية والسكن والنقل وحقوق المهاجرين، داعية إلى توجيه الموارد العامة نحو احتياجات السكان وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية.

75% من الأصوات

وحققت قواس فوزها في الدائرة الثانية عشرة بمنطقة كوينز، بعد حصولها على نحو 75% من الأصوات، وفق النتائج الأولية عقب فرز معظم بطاقات الاقتراع.

وجاء فوزها بدعم من أنصار ممداني ومنظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا، بعدما نجحت في تحويل تقدمها بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي إلى فوز في السباق الانتخابي.

وأعلنت قواس فوزها عبر حسابها على منصة «إكس» بعبارة: «لقد صنعنا التاريخ»، في إشارة إلى أهمية هذه المحطة في مسيرتها السياسية، وما تمثله من حضور جديد للأمريكيين من أصول فلسطينية داخل المؤسسات التشريعية الأمريكية.