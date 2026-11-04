تصنيف عالمي جديد من مجلة «نيوزويك» يؤكد ريادة المستشفى في التميز الطبي وجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتجربة المريض والنتائج العلاجية

في إنجاز عالمي جديد يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مستشفيات دله الصحيه اختارت مجلة «نيوزويك» (Newsweek) العالمية مستشفى دله النخيل ضمن قائمة أفضل المستشفيات في العالم للسياحة العلاجية لعام 2027، وذلك تقديراً لما يتمتع به المستشفى من قدرات طبية متقدمة، وكفاءات مهنية متميزة، والتزام راسخ بأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وتقديم رعاية صحية تتمحور حول المريض واحتياجاته وتوقعاته.

ويكتسب هذا التصنيف أهمية خاصة لكونه يستند إلى منهجية تقييم متعددة الأبعاد، تشمل استطلاعات آراء المختصين، والسمعة الطبية للمستشفيات، وتوافر التخصصات والخدمات الطبية، ومؤشرات الجودة والاعتمادات الدولية، إلى جانب الاهتمام بالنتائج العلاجية وتجربة المرضى، وغيرها من المعايير التي تعكس قدرة المؤسسات الصحية على تقديم رعاية موثوقة وعالية المستوى للمرضى من داخل بلدانها وخارجها.

ويأتي اختيار مستشفى دله النخيل ضمن هذا التصنيف العالمي امتدادًا لمسيرة طويلة من التطوير والتميز الطبي حيث يضم تحت مظلته مختلف التخصصات الطبية والجراحية والتخصصات الدقيقة، مدعومة بتقنيات تشخيصية وعلاجية متطورة وكفاءات طبية ذات خبرات واسعة. كما يعكس هذا الإنجاز التزام المستشفى المستمر بتطبيق المعايير الدولية للجودة وسلامة المرضى، وهو ما تؤكده الاعتمادات الوطنية والدولية التي حصل عليها، ومن أبرزها اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI)، إلى جانب اعتمادات تخصصية دولية أخرى تعكس مستوى النضج المؤسسي والتميز في الممارسات الطبية والخدمات المساندة.

ومن أبرز جوانب التميز التي يوليها مستشفى دله النخيل اهتمامًا استراتيجيًا قياس النتائج العلاجية كما يقيّمها المرضى أنفسهم (Patient-Reported Outcome Measures – PROMs)، باعتبارها أحد أهم مؤشرات جودة الرعاية الصحية الحديثة، وأحد المرتكزات الأساسية للتحول نحو الرعاية الصحية القائمة على القيمة (Value-Based Healthcare). فلم يعد تقييم نجاح الرعاية الصحية مقتصرًا على المؤشرات السريرية التقليدية، بل أصبح يشمل أيضًا ما يبلّغ عنه المريض من تحسن في حالته الصحية، وقدرته على ممارسة حياته اليومية، ومستوى الألم والأعراض، وجودة حياته بعد العلاج. وفي هذا الإطار، سبق أن حصل مستشفى دله النخيل على أعلى مستوى تقدير من مجلة نيوزويك في مجال تطبيق وقياس النتائج العلاجية المبلّغ عنها من المرضى (PROMs)، والمتمثل في تصنيف خمسة أشرطة (Five Ribbons)، وهو إنجاز يعكس اهتمام المستشفى المتقدم بإشراك المرضى في تقييم نتائج الرعاية الصحية والاستفادة من آرائهم في التحسين المستمر للخدمات. ويمثل هذا التوجه تحولًا جوهريًا في مفهوم التميز الصحي؛ إذ لا يقتصر الهدف على تقديم علاج ناجح من المنظور الطبي فحسب، بل يمتد إلى تحقيق نتائج صحية إيجابية يشعر بها المريض ويلمس أثرها في حياته.

و يعد هذا التصنيف امتدادا لما حققه مستشفى دله النخيل من إنجازات نوعية في مجال الرعاية الصحية العالمية، وفي مقدمتها حصوله في أكتوبر ٢٠٢٤ على اعتماد منظمة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (Global Healthcare Accreditation – GHA) لخدمات السياحة العلاجية و كذلك تصنيفة من قبل النيوزويك ايضا كأحد المستشفيات التخصصية في الشرق الاوسط لعام ٢٠٢٦. و تعد هذه هذا الاعتمادات العالمية تأكيدًا على التزام المستشفى بتوفير تجربة علاجية متكاملة للمرضى الدوليين، تشمل جودة الرعاية الطبية، وسلامة المرضى، وتنسيق الخدمات، والتواصل الفعّال، ومراعاة احتياجات المرضى القادمين من خارج المملكة، بدءًا من مرحلة التخطيط للرحلة العلاجية وحتى استكمال العلاج والمتابعة اللاحقة. كما يعزز هذا الاعتماد الثقة الدولية في قدرة المستشفى على استقبال المرضى من مختلف أنحاء العالم، وتقديم خدمات علاجية متقدمة ضمن بيئة صحية آمنة تراعي الجوانب الطبية والإنسانية والتنظيمية لتجربة المريض.

إن إدراج مستشفى دله النخيل ضمن أفضل المستشفيات العالمية للسياحة العلاجية و من قبله تصنيفه كأحد احسن المستشفيات التخصصية في الشرق الاوسط يأتي تتويجًا لمسيرة مؤسسية متواصلة تقوم على الاستثمار في الكفاءات الطبية، والتوسع في الخدمات التخصصية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، والالتزام بالتحسين المستمر لجودة الرعاية وسلامة المرضى وتجربتهم.

كما يؤكد هذا الإنجاز أن المؤسسات الصحية السعودية أصبحت قادرة على المنافسة على المستوى العالمي، ليس فقط من خلال البنية التحتية المتطورة والتقنيات الطبية الحديثة، وإنما أيضًا من خلال جودة النتائج العلاجية، والاعتمادات الدولية، والسمعة المهنية، والثقة التي تحظى بها لدى المرضى والمجتمع الطبي.

ويأتي هذا التصنيف العالمي متوافقًا مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي، اللذين يركزان على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية، وتبني نماذج الرعاية المرتكزة على المريض والقيمة الصحية المتحققة له.

كما يسهم هذا الاعتراف الدولي في دعم طموحات المملكة لتعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا وعالميًا للرعاية الصحية المتقدمة والسياحة العلاجية، واستقطاب المرضى الدوليين للاستفادة من الإمكانات الطبية المتطورة التي تتمتع بها المملكة. ويجسد نجاح مستشفى دله النخيل الدور المتنامي للقطاع الصحي الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق هذه المستهدفات الوطنية، من خلال الاستثمار في الجودة والابتكار والتميز الطبي، وتعزيز تنافسية الخدمات الصحية السعودية على المستوى العالمي.

وتؤكد دله الصحية أن هذا الإنجاز يمثل حافزًا إضافيًا لمواصلة الاستثمار في تطوير الخدمات الطبية، وتعزيز سلامة المرضى، والارتقاء بتجربتهم، والتوسع في قياس النتائج العلاجية المبلّغ عنها من المرضى، بما يضمن أن تكون جودة الرعاية الصحية ونتائجها الفعلية محورًا رئيسيًا لجميع جهود التطوير. ففي مستشفى دله النخيل، لا يُقاس التميز الطبي بما تقدمه المؤسسة من خدمات فحسب، بل بما تحققه من نتائج صحية ملموسة، وبما يشعر به المرضى من تحسن في صحتهم وجودة حياتهم. ويؤكد هذا التصنيف العالمي أن مسيرة دله النخيل نحو التميز لم تعد تقتصر على الريادة المحلية أو الإقليمية، بل أصبحت جزءًا من حضور سعودي متنامٍ على خريطة الرعاية الصحية العالمية.لقد ارتقى مستشفى دله النخيل من الريادة الوطنية إلى الاعتراف العالمي، ومن التميز في تقديم الرعاية إلى التميز في نتائجها وتجربة المرضى.