ولي العهد والرئيس السوري يعقدان جلسة مباحثات رسمية في الرياض

استقبل ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس السوري، أحمد الشرع، في العاصمة الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن الرئيس الشرع سيبحث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عدداً من المواضيع الثنائية إلى جانب توقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف القطاعات.

وأشارت إلى أن الزيارة تأتي «في سياق العلاقات المتطورة بين البلدين، فالسعودية كانت أول وجهة للرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني بعد تحرير سوريا، ومنها انطلقت بداية رفع العقوبات، وأكدت سوريا دائماً أهمية العلاقة بين البلدين في كل المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية».

وتنسجم الزيارة في توقيت إقليمي حاسم، خاصة على وقع التوترات في الشرق الأوسط، وجهود تقريب وجهات النظر بين إيران وأميركا لمنع نشوب الحرب مجدداً.

وكان في استقبال الرئيس الشرع أثناء وصوله إلى الرياض في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن، نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر (الوزير المرافق)، والمستشار بالديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي، والقائم بالأعمال ورئيس بعثة الجمهورية العربية السورية لدى المملكة الوزير المفوض محسن مهباش، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.